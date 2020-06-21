Акция "Линия памяти" началась в столице на Крымской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция под названием "Линия памяти" стартовала в городе на Крымской набережной. В парке искусств "Музеон" присутствуют волонтеры, сообщает РИА Новости.

Активисты в этот вечер зажгут свечи у памятных дат Великой Отечественной войны.

Первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

В результате будет создана линия из 1418 инсталляций, символизирующих один день Великой Отечественной войны. Планируется, что данные свечи будут гореть до 23:59 22 июня.

Ранее говорилось, что Музей Победы подготовил новые видеоролики ко Дню памяти и скорби. Видео появится на сайте и YouTube-канале культурной площадки.