Музей Победы подготовил новые видеоролики ко Дню памяти и скорби

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальные экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Видеоролики появятся на сайте и YouTube-канале культурной площадки 22 июня.
Заведующая экскурсионным отделом культурного учреждения Музея Москвы Елена Наумова рассказала, что таким образом культурная площадка хотела почтить годовщину начала Великой Отечественной войны.
"Музей Победы напомнит о том, каким тяжелым испытанием стала война для всего советского народа", – подчеркнула она.
В 12:00 появится видеозапись тура "Трагедия оккупации". Ее сделали на территории экспозиции "Подвиг народа", которое открылось 9 мая. Там размещены трехмерные художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям.
На сайте уже появилась онлайн-выставка "Враг будет разбит. Победа будет за нами". Она рассказывает о героизме военных, которые служили в 1940-е годы на границе и первыми встречали немецкую армию. Всего в экспозиции представлено более 150 оцифрованных документов, фотографий, агитационных плакатов, художественных картин из фонда музея и других госархивов.
В 15:00 опубликуют видеоконцерт лауреатов фестиваля "Журавли Победы". Артисты исполнят военные песни.
День памяти и скорби отмечается в России с 1996 года. 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам ВОВ. На зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги.
Ранее Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби. В пояснительной записке отмечается, что минута молчания могла бы отмечаться в 12:15 по московскому времени – когда в 1941 году в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии и начале Отечественной войны.
Кроме того, предусматривается возможность публикации списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы, не только в СМИ, но и в интернете.
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