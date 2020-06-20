Москву украсят в преддверии парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят столицу флагами и декоративными конструкциями, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, перила Новоарбатского, Большого Каменного и Большого Москворецкого мостов украсят более 700 флагов с символикой Победы. Ключевым элементом концепции украшения города стала цифра "75", которая легла в основу большинства декоративных элементов, уточнил Бирюков.

Кроме того, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной появятся декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы". Возле Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", на Кутузовском проспекте на фасадах домов будут красоваться красные стяги.

Заммэра рассказал, что особое внимание в праздничном оформлении уделят улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в параде Победы.

В частности, флаговые конструкции украсят Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно оформят въезды в город.

На рекламных щитах города появятся праздничные плакаты, а вечером 24 июня в городе включат праздничную подсветку.

Заммэра подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к параду Победы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.