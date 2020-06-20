Москву украсят в преддверии парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят столицу флагами и декоративными конструкциями, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, перила Новоарбатского, Большого Каменного и Большого Москворецкого мостов украсят более 700 флагов с символикой Победы. Ключевым элементом концепции украшения города стала цифра "75", которая легла в основу большинства декоративных элементов, уточнил Бирюков.
Кроме того, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной появятся декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы". Возле Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", на Кутузовском проспекте на фасадах домов будут красоваться красные стяги.
Заммэра рассказал, что особое внимание в праздничном оформлении уделят улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в параде Победы.
В частности, флаговые конструкции украсят Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно оформят въезды в город.
На рекламных щитах города появятся праздничные плакаты, а вечером 24 июня в городе включат праздничную подсветку.
Заммэра подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к параду Победы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.
В Москве состоялась заключительная ночная репетиция парада
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: