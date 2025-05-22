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22 мая, 14:43

Политика

В Кремле прокомментировали возможность внесения изменений в Конституцию РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение, связанное с внесением изменений в Конституцию России.

Допустил такую возможность зампред Госдумы Петр Толстой. По его словам, корректировки будут более существенные, чем те, которые были пять лет назад. Он указал, что в России "очень много изменилось" с начала СВО, поэтому "вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство".

Однако, по мнению пресс-секретаря президента России, необходимо понимать, о чем конкретно идет речь. Пока такого понимания нет, уточнил Песков.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что Конституция России отвечает реалиям времени и не нуждается в поправках. Он признал, что иногда возникают вопросы, но, по его словам, они имеют эмоционально-пиаровское свойство. Крашенинников также отметил, что нынешний свод законов написан "достаточно хорошо".

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