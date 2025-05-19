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19 мая, 15:43

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Зампред Госдумы Толстой допустил новые изменения в Конституции РФ

В Госдуме допустили новые изменения в Конституции РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой допустил новые изменения в Конституции РФ. Об этом парламентарий заявил в ходе сессии "Культура законотворческой деятельности" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

"Пять лет реформе, изменениям конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят", – отметил депутат.

Толстой подчеркнул, что в России "очень много изменилось" с начала специальной военной операции, поэтому изменения в Конституции могут оказаться гораздо более существенными, чем те, которые обсуждались пять лет назад.

Парламентарий добавил, что законодателям необходимо действовать согласно запросам российского общества.

"Общество развивается, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство", – подчеркнул Толстой.

Ранее Владимир Путин заявлял, что принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ позволили укрепить отечественный парламентаризм и создать необходимые условия для формирования независимого российского государства.

По словам российского лидера, обеспеченное конституционными изменениями развитие национальной юрисдикции позволило исключить вмешательство внешних сил во внутренние дела России.

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