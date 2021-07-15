Путин заявил, что действующая Конституция будет правовым фундаментом РФ еще многие годы

Фото: kremlin.ru
Действующая Конституция доказывает свою эффективность уже почти 30 лет и продолжит оставаться крепким правовым фундаментом России еще многие десятилетия, заявил Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к Основному закону. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Принятая почти 13 лет назад – 12 декабря 1993 года – наша Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны", – говорится в тексте.
Президент отметил, что Конституция обладает важнейшим значением для России, как и для любой современной демократической страны.
"Это основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. В нем воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы", – указал Путин.
При этом, по его словам, Конституция обязана быть не статичным сводом законов, а актуальным для настоящего времени.
"Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", – добавил Путин.
В данном контексте он напомнил о внесении поправок в Конституцию РФ. По мнению Путина, поправки смогли отразить консолидированную волю российского народа и стали достойным ответом на нынешние вызовы, поскольку они составлялись в рамках широкой общественной дискуссии с учетом современных тенденций развития права.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить за большую, объемную работу коллектив правоведов, который подготовил это издание – новый научно-популярный комментарий к Конституции Российской Федерации с учетом поправок, внесенных в 2020 году в ходе всенародного голосования", – написал Путин.
Ранее президент высказал свое мнение об изменениях Конституции. Глава государства подчеркнул, что внести поправки в документ было нужно и это должно было произойти в свое время, так как многие вещи раньше было невозможно сделать. Президент добавил, что без изменений остались фундаментальные основы Конституции.
Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля 2020 года. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на общероссийском голосовании.
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