Путин призвал прокуроров следить за соответствием законов поправкам к Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил органам прокуратуры проконтролировать процесс приведения российского законодательства в соответствие с поправками к Конституции, принятыми в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас внесены в Конституцию известные поправки, и нужно, безусловно, проделать работу, связанную с этими изменениями, с тем чтобы привести нормативную базу субъектов и федеральную нормативную базу в соответствие с поправками к Конституции", – заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Путин призвал прокуроров к активной правозащитной деятельности и обеспечению оперативного приведения региональных и муниципальных правовых актов в соответствие с внесенными в Конституцию России изменениями, а также будущими поправками в федеральное законодательство.
"Очень важно, многие, наверное, помнят, как прокуратура эффективно работала в начале 2000-х годов по приведению уставов и конституций субъектов Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Ведь во многих субъектах РФ было все что угодно, только не было упоминания о том, что это субъект Российской Федерации", – отметил Путин.
Ранее Путин высказал свое мнение об изменениях к Конституции. Глава государства подчеркнул, что внести правки в документ было нужно и это должно было произойти в свое время, так как многие вещи раньше было невозможно сделать. Президент добавил, что без изменений остались фундаментальные основы Конституции.
Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля 2020 года. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на общероссийском голосовании.
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