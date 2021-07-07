В Госдуме оценили идею ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

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Идея ограничения полномочий депутатов Госдумы и членов Совфеда двумя сроками является неверной, поскольку они определяются доверием граждан и прямо зависят от результатов работы парламентариев, полагает член комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Олег Морозов. Об этом сообщает RT.

"Количество сроков, количество раз, на которые избирается человек, – прерогатива тех, кто наделяет этого человека такими полномочиями. Поэтому в отношении депутатов это абсолютно неверная процедура, потому что депутат – вопрос доверия граждан. <...> Они смотрят на эффективность и результат и исходят из интересов избирателей своей политической партии. Я считаю, что эта идея не заслуживает поддержки", – заявил Морозов.

По его словам, вопрос ограничения полномочий актуален лишь в случаях, когда речь идет о назначаемых официальных лицах.

"У нас был период назначаемых губернаторов, и вот тогда тема обсуждения количества сроков могла бы быть поднята. Это действительно элемент ротации, потому что это рукотворная история. Это делают начальники и руководители, которые подбирают кадры", – пояснил парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками. Он напомнил, что, согласно последним поправкам к Конституции, одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз. В то же время в депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации одни и те же лица могут избираться на неопределенное количество сроков и работать в федеральном парламенте десятилетиями.