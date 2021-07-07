В России предложили ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками, сообщает RT.
Он напомнил, что, согласно последним поправкам к Конституции, одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз. В законе о государственной гражданской службе условием для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции называется ротация.
В то же время в депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации одни и те же лица могут избираться на неопределенное количество сроков и работать в федеральном парламенте десятилетиями.
Орлов считает, что это обстоятельство препятствует динамичному развитию законодательной ветви власти, появлению в парламенте новых политиков, новых идей и не способствует развитию политических партий.
В связи с этим Орлов попросил главу Совфеда Валентину Матвиенко оценить целесообразность ограничить двумя сроками полномочия депутатов Госудумы и сенаторов Совета Федерации, представляющих региональные органы исполнительной и законодательной власти.
Исключением предлагается сделать сенаторов, назначаемых президентом России, и экс-президентов страны, имеющих право на пожизненное исполнение полномочий сенатора.
В ноябре 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих. Они будут обязаны оповещать о прекращении гражданства России и получении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Кроме того, глава государства предложил внести поправки в Трудовой кодекс.
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