Поправки к Конституции создали условия для формирования независимой России – Путин

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Принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ позволили укрепить отечественный парламентаризм и создать необходимые условия для формирования независимого российского государства, заявил Владимир Путин.

"Поправки к Конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России", – сказал президент на заседании Совета законодателей.

Путин подчеркнул, что обеспеченное конституционными изменениями развитие национальной юрисдикции позволило исключить вмешательство внешних сил во внутренние дела России.

Ранее Путин заявил, что внести поправки в Конституцию РФ было необходимо, это должно было произойти в свое время, так как многие вещи раньше было невозможно сделать. При этом президент отметил, что фундаментальные основы Конституции остались без изменений.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля 2020 года. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на голосовании.

