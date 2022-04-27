Оппонентам РФ в мире не нужна такая большая страна, как Россия – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что оппонентам РФ не нужна в соперниках такая большая страна, как Россия.

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна", – заявил глава государства на встрече с членами Совета законодателей.

Президент РФ отметил, что оппоненты видят опасность в самом факте существования России. Он добавил, что на самом деле угрозу для мира несут другие страны.

Также Владимир Путин заявил, что западные страны "взялись за массированную подготовку экономической войны против России", однако попытка "задушить" страну санкциями провалилась. По словам главы государства, одновременно шел процесс по превращению соседней Украины в анти-Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.