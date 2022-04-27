Оппонентам РФ в мире не нужна такая большая страна, как Россия – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил, что оппонентам РФ не нужна в соперниках такая большая страна, как Россия.
"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна", – заявил глава государства на встрече с членами Совета законодателей.
Президент РФ отметил, что оппоненты видят опасность в самом факте существования России. Он добавил, что на самом деле угрозу для мира несут другие страны.
Также Владимир Путин заявил, что западные страны "взялись за массированную подготовку экономической войны против России", однако попытка "задушить" страну санкциями провалилась. По словам главы государства, одновременно шел процесс по превращению соседней Украины в анти-Россию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: