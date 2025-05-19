Депутат Крашенинников: Конституция отвечает реалиям времени и не нуждается в поправках

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Российская Конституция отвечает реалиям времени и в настоящий момент не нуждается в поправках, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

"Периодически какие-то такие вопросы возникают, но они имеют скорее эмоционально-пиаровское свойство", – добавил парламентарий, отметив, что нынешний свод законов написан "достаточно хорошо".

Ранее зампредседателя Госдумы России Петр Толстой допустил новые изменения в Конституции. Он напомнил, что с момента реформы документа прошло пять лет, и выразил уверенность, что эти изменения не были последними.

При этом, подчеркнул он, в России "очень много изменилось" с начала СВО, поэтому изменения в Конституции могут оказаться гораздо более существенными, чем те, которые обсуждались пять лет назад.

Как отмечал Владимир Путин, принятые в 2020 году поправки позволили укрепить отечественный парламентаризм и создать необходимые условия для формирования независимого российского государства.