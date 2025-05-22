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22 мая, 14:00

Политика

Путин назначил Крикалева своим спецпредставителем в сфере космоса

Фото: legion-media.com/Pankratova Larisa

Владимир Путин назначил своим специальным представителем по международному сотрудничеству по космосу Героя Советского Союза и Героя России космонавта Сергея Крикалева. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова.

Кроме того, главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ был назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу. В марте 2024 года Мордвичев был удостоен медали "Золотая Звезда".

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