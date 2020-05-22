Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:56

Сечин переназначен главой "Роснефти" на 5 лет

власть политика экономика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Совет директоров "Роснефти" утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на 5 лет, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК "Роснефть" сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.

Согласно уставу компании, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор, назначенный советом директоров на пять лет.

Ранее стало известно, что правительство Канады вслед за США расширило свой санкционный список в отношении РФ из-за конфликта в Керченском проливе и добавило в него Игоря Сечина. В санкционные списки попали 114 физлиц и 15 компаний, в том числе глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, директор Росгвардии Виктор Золотов, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. В список также внесены предприятия "Туполев", "МиГ" и "Сухой".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать