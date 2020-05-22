Сечин переназначен главой "Роснефти" на 5 лет

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Совет директоров "Роснефти" утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на 5 лет, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК "Роснефть" сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.

Согласно уставу компании, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор, назначенный советом директоров на пять лет.

Ранее стало известно, что правительство Канады вслед за США расширило свой санкционный список в отношении РФ из-за конфликта в Керченском проливе и добавило в него Игоря Сечина. В санкционные списки попали 114 физлиц и 15 компаний, в том числе глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, директор Росгвардии Виктор Золотов, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. В список также внесены предприятия "Туполев", "МиГ" и "Сухой".