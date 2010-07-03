Нового сенатора вместо Арашукова назначат в течение 10 дней

Нового сенатора от исполнительной власти Карачаево-Черкесии назначат в течение 10 дней после вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Такое заявление сделал председатель комитета по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций парламента республики Ахмат Эбзеев.
По его словам, новым представителем региона в Совфеде может стать кандидат из "резерва". Сейчас там находятся Иналь Гашоков и Крым Казаноков. Если они откажутся, сенатором могут назначить депутата парламента КЧР, уточняет ТАСС.
В 2016 году в список кандидатов от республики, помимо Арашукова, входили член Совета Федерации Крым Казаноков (ныне депутат думы Черкесска) и зампредседателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков.
В конце января 32-летнего Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Одновременно был задержан и отец бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей.
22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.
Рауфа Ашукова лишили статуса сенатора из-за декларации о доходах
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