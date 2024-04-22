Песков: ВС РФ улучшают позиции на СВО, помощь США Киеву этого не изменит

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы улучшают свои позиции на СВО, и выделяемая Соединенными Штатами Америки помощь Киеву не изменит этой ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение палаты представителей конгресса США поддержать выделение средств Киеву. По его словам, принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя и в целом динамика сейчас для всех "абсолютно понятна".

"Выделенные США деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики", – заключил представитель Кремля.

Ранее американский сенатор Марк Уорнер заявил, что США могут начать отправку ракет ATACMS Киеву на следующей неделе. Он напомнил, что такие поставки предусмотрены законопроектом.

До этого сообщалось, что отдельная инициатива, представленная 17 апреля в палате представителей конгресса США, предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.

