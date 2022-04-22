Путин не планирует посещение Новодевичьего кладбища в годовщину смерти Ельцина

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Владимир Путин не собирается в день годовщины смерти первого президента России Бориса Ельцина посещать Новодевичье кладбище, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого посещения нет в планах президента", – приводит ТАСС его слова.

Борис Ельцин был первым президентом России. 31 декабря 1999 года Ельцин добровольно прекратил исполнение полномочий президента РФ и передал полномочия председателю правительства Владимиру Путину.

Ельцин умер 23 апреля 2007 года в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно посетит пасхальное богослужение в одном из храмов.