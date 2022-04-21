В Кремле сообщили, что Путин традиционно посетит храм на Пасху

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин традиционно посетит пасхальное богослужение в одном из храмов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах.

В частности, огонь будут раздавать в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, храме Всемилостивого Спаса в Митине, храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине, храме Преображения Господня на Преображенской площади.

Также огонь доставят в храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм Святителя Иова, Патриарха Московского и Всея Руси на Можайском шоссе, храм Живоначальной Троицы в Карачарове, храм Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в Марьиной Роще и храм Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском.