В Кремле считают, что отстранение пловца Рылова от соревнований противоречит идее спорта

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Отстранение от соревнований российского пловца Евгения Рылова противоречит идее спорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь Международная федерация плавания", – приводит RT его слова.

Официальный представитель Кремля отметил, что политизация спорта вредит международным соревнованиям.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Такое решение было принято из-за посещения российским спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".

Также решено, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. Санкции вступили в силу 20 апреля.

1 марта FINA объявила, что российские и белорусские пловцы смогут принимать участие в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Сообщалось, что спортсмены смогут выходить на старт под гимном и флагом федерации.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.