Песков назвал абсурдными заявления о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат

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Брюссель абсурдно утверждает, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат, однако это не так, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, они принадлежат держателям активов.

Страны Евросоюза активно обсуждают возможность использовать доходы от российских активов для оказания военной помощи Украине. 12 февраля Совет ЕС утвердил официальный документ, который дает такое право. По данным СМИ, первые средства могут начать выплачивать Киеву в июле этого года.

Однако Песков предупреждал, что такие действия станут путем в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.



Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ