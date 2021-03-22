В Кремле заявили, что у Путина на понедельник не планируется разговор с Байденом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует разговор с главой США Джо Байденом в понедельник. Об этом сообщает "Газета.ру".

Путин предлагал Байдену провести разговор в прямом эфире 22 марта для урегулирования некоторых вопросов. Однако дискуссия не состоялась.

"Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", – сказал Песков.

Ранее американский лидер подтвердил, что считает своего российского коллегу "убийцей". Он также заявил, что Путин должен ответить за якобы вмешательство России в американские выборы в прошлом году.

В ответ на такие заявления Путин пожелал Байдену здоровья и предложил в онлайн-формате обсудить двусторонние отношения и урегулировать конфликты.

