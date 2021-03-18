Путин заявил, что США придется считаться с Россией

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Владимир Путин высказался о санкциях против России со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

"США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, это не так – у нас другой генетический и культурно-нравственный код", – отметил Путин.

Он добавил, что Россия в состоянии отстоять собственные интересы и работать с ними в тех областях, в которых она заинтересована.

"Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления", – заключил президент.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. В ходе интервью он сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

Позже президент России признал, что лично знаком с американским коллегой, и в ответ на его заявления пожелал Байдену здоровья.