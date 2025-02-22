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Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ в формате видеоконференции. Глава государства попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова рассказать о последних поездках.

В рамках совещания президент затронул вопрос, который связан с развитием отношений РФ с ближайшими партнерами – со странами СНГ. В числе докладчиков Путин объявил Лаврова.

"Сергей Викторович, вам слово. И потом, конечно, попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег полезно будет послушать", – сказал президент.

Также во время совещания свой доклад зачитал глава ФСБ Александр Бортников. Его выступление было связано с обеспечением безопасности в отношения России со странами СНГ.

Ранее Лавров в рамках саммита глав МИД стран G20 провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Дипломат обсудил международные вопросы с коллегами из Китая, Индии, Турции и Алжира, а также встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

В ходе саммита Лавров пожал руку главе министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде, когда проходил к своему месту. Раньше представители нескольких европейских стран, в том числе скандинавских, игнорировали Россию на подобных мероприятиях.

