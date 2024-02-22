Мишустин поручил повысить статус премии в области детской и подростковой литературы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил повысить статус Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Об этом пишет ТАСС.

С инициативой сделать награду правительственной выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ведомстве объяснили, что такое решение повысит социальную значимость отечественной литературы, а также привлечет к ней читательское и общественное внимание.

Мишустин, в свою очередь, поручил подготовить и представить правительству проекты об учреждении правительственной премии.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в России решили впервые учредить Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Она подчеркнула, что такая награда позволит отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов.