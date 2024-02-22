22 февраля, 20:35Культура
Мишустин поручил повысить статус премии в области детской и подростковой литературы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил повысить статус Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Об этом пишет ТАСС.
С инициативой сделать награду правительственной выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ведомстве объяснили, что такое решение повысит социальную значимость отечественной литературы, а также привлечет к ней читательское и общественное внимание.
Мишустин, в свою очередь, поручил подготовить и представить правительству проекты об учреждении правительственной премии.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в России решили впервые учредить Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Она подчеркнула, что такая награда позволит отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов.
Читайте также
- Мишустин утвердил концепцию сохранения этнокультурного достояния РФ до 2030 года
- В центрах госуслуг москвичи могут получить рекомендации, как привить детям любовь к чтению