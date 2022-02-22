Путин назвал появление ядерного оружия на Украине угрозой для РФ

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Появление даже тактического атомного вооружения у Украины означает стратегическую угрозу для России. Об этом РИА Новости заявил Владимир Путин.

"В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что надо иметь в виду", – отметил российский лидер.

Ранее президент в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу до этого на заседании Совета безопасности РФ заявлял, что заявления Киева о желании вернуть себе статус ядерной страны достаточно опасны.

Кроме того, глава министерства обороны РФ подчеркнул, что у Украины существуют возможности создать ядерное оружие. В этой стране, по его словам, есть для этого и специалисты, и технологии, а возможности создания самого оружия наблюдаются большие, чем у Ирана и Северной Кореи.