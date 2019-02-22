В Кремле наблюдают за изменением позиции США по выводу войск из Сирии

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В Кремле с интересом и тщательным вниманием наблюдают за тем, как эволюционирует позиция США насчет вывода военного контингента из САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сказала, что США оставят в Сирии "небольшую миротворческую группу – около 200 человек – на некоторое время". По словам Пескова, в Кремле пока не понимают, о чем идет речь.

"Вы знаете, что сначала имели место одни заявления, сейчас поступают новые корректировки. Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств, поэтому мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу и в настоящий момент анализируем все эти заявления", – цитирует Пескова РИА Новости.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В декабре 2018 году года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, поскольку победа над террористами уже одержана. Представитель Пентагона подтвердил, что приказ подписан.

Сенатор Линдси Грэм позднее рассказал, что американский лидер согласился замедлить вывод войск из Сирии "по-умному". Грэм подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией. Кроме того, следует помешать тому, чтобы в выигрыше от ситуации оказался Иран, уточнил сенатор.

В начале января госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что американские военнослужащие начали процесс выхода из Сирии. Потом он объявил о готовности Трампа к новым боевым действиям на территории Сирии, но надеется, что до этого не дойдет.