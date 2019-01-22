Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Абэ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

На переговорах в Москве Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят ряд крупных двусторонних проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что беседа Путина и Абэ в узком составе начнется около 14:00. "Продолжится обсуждение региональных проблем и, конечно же, темы мирного договора и двустороннего сотрудничества", – цитирует Пескова Интерфакс.

"Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака", – рассказал официальный представитель Кремля. По его словам, на завтраке стороны планируют обсудить совместные российско-японские проекты, в том числе крупные. После переговоров Путин и Абэ выступят с заявлением для прессы, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.

Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ намечена на 22 января. Ранее они договорились ускорить обсуждение условий мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. При этом японский премьер отметил, что постарается продвинуть переговоры "насколько это возможно".

По заявлениям в японской прессе, Абэ подпишет договор, если Японии гарантируют передачу островов Шикотан и Хабомаи. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос суверенитета РФ над южными Курилами не обсуждается.