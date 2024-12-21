Песков заявил, что удары ракет по России наводят специалисты из США

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что американские специалисты наводят ракеты собственного производства на удары по территории РФ.

Он напомнил, что Штаты являются недружественной для России страной. Поэтому, по его словам, будущие отношения РФ и США будут зависеть от последующих действий представителей Вашингтона и их заявлений в отношении России.

Таким образом Песков прокомментировал возможность поздравления Владимиром Путиным Дональда Трампа в связи с инаугурацией последнего, которая состоится 20 января 2025 года.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

После этого Трамп и действующий президент США Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

На инаугурации Трампа не будет спецпредставителей от России. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что на такое мероприятие в Штатах обычно не предусматривается приглашать иностранные делегации.

