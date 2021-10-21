РФ сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе – Путин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
РФ сделала все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Карабахе, на данный момент самое важное – до конца урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил Владимир Путин на Валдайском форуме, сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, в целом получается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сегодня нет никаких масштабных военных действий.
"Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас – это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", – заявил глава РФ.
Путин объяснил, что карты, изображающие, как проходила граница между республиками Советского Союза в тот период, в генштабе армии РФ есть.
Таким образом, уточнил президент, основываясь на данных документах, следует спокойно сесть и разобраться.
"Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно", – уверен Владимир Путин.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
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