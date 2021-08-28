Путин и Пашинян обсудили по телефону нагорно-карабахский конфликт

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Сообщается, что в ходе диалога лидеры стран обсудили нагорно-карабахский конфликт.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в разговоре была затронута тема нынешней обстановки на армяно-азербайджанской границе. Путин и Пашинян договорились поддерживать контакты по данному вопросу на разных уровнях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.