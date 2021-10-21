Путин прокомментировал заявление Эрдогана об изменении мирового баланса сил

Фото: AP Photo/Turkish Presidency via AP, File
Владимир Путин прокомментировал заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что после Второй мировой войны действительно сформировался определенный баланс сил, однако сейчас он меняется.
Ранее президент Турции, выступая в Национальной ассамблее Анголы, заявил, что страны, ставшие победителями во Второй мировой войне, не должны решать судьбу человечества и мира. Он добавил, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.
"Надо подумать, как сделать эту организацию (ООН. – Прим. ред.) более сбалансированной, тем более что, действительно, это же правда, и в этом смысле президент Эрдоган прав, она же рождалась после Второй мировой войны, был определенный расклад сил, теперь он меняется. Он уже изменился", – пояснил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Эрдогана. Он заявил, что Россия остается приверженным членом Организации Объединенных Наций. Официальный представитель Кремля напомнил, что ранее Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться для обсуждения всех вызовов, стоящих перед человечеством.
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