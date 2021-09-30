В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана были своевременными и полезными.

"Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, и очень полезные для двух сторон. В первую очередь говорили о двусторонних отношениях", – приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил важность затронутых вопросов экономического сотрудничества России и Турции.

"По экономике просели по товарообороту в 2020 году более чем на 20%, но за первые 7–8 месяцев этого года уже на 55% подросли", – добавил пресс-секретарь.

По его словам, это показывает хорошую динамику и подтверждает существующий потенциал в сфере торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины", – уточнил Песков.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы космической сферы, возможности полетов турецких космонавтов. Также президенты обменялись мнениями по Сирии, Ливии и Афганистану.

"Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", – подчеркнул представитель Кремля.

Лидеры также обсудили военно-техническое взаимодействие, включая поставки С-400 и возможность производства некоторых компонентов на турецкой территории, взаимодействие в авиации с учетом исключения американцами Турции из программы создания F-35.

"И, конечно же, речь заходила по поводу нагорно-карабахского урегулирования. С российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры", – заключил Песков.

Накануне в Сочи прошли переговоры лидеров России и Турции. По их итогам Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным была продуктивной. Политики обсудили двусторонние отношения, экономику, пандемию коронавируса и другие вопросы.

