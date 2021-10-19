Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой войне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должны решать победители Второй мировой войны.
Во время визита в Анголу Эрдоган заявил о необходимости расширить число стран с правом вето в ООН. Речь идет о России, США, Великобритании, Франции и Китае. Он подчеркнул, что большую политику нельзя оставлять на милость "горстки" государств, которые победили фашизм. Он также заявил, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.
В этих пяти странах уже высказывали идею о том, чтобы поменять архитектуру глобальной безопасности. Причем участники рассматривают таких кандидатов, как страны G4 – Германию, Бразилию, Индию и Японию.
"России была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации объединенных наций, где все написано", – цитирует ответ Пескова РИА Новости.
Также представитель Кремля напомнил, что недавно Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться для обсуждения всех вызовов, стоящих перед человечеством.
Ранее Эрдоган объявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической отрасли. Турецкий лидер отметил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.
Также президент Турции добавил, что российская сторона предложила сотрудничество ради строительства двух платформ – на суше и на море – с последующим запуском с них космических ракет.
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