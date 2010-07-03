Песков назвал ротацией изменения в составе СПЧ

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацией кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, передает радиостанция "Говорит Москва".

Владимир Путин указом отправил Михаила Федотова в отставку с поста главы СПЧ. Новым председателем стал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также будет советником президента.

В совет вошли вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации Центр прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Из него исключили Евгения Боброва, Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман. Российский юрист и бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова решила из СПЧ уйти.