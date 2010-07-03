Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:54

Валерий Фадеев назначен председателем СПЧ

власть политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и станет советником президента, сообщается на сайте совета.

Указом Владимира Путина Михаил Федотов отправлен с поста в отставку. Его уволили с госслужбы в связи с достижением возраста 70 лет.

Увольнение подтвердили в СПЧ 18 октября. В письме своим коллегам Федотов объяснил, что это не слухи.

Совет он возглавлял с 2010 года. По словам Федотова, он и дальше будет заниматься правозащитной деятельностью.

Глава государства также включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА Россия сегодня Кирилла Вышинского.

Федотов родился в 1949 годе в Москве. Окончил МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук.

Занимал пост заместителя министра печати и массовой информации РСФСР. Был гендиректором Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте РФ, министром печати и информации РФ, постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), секретарем Союза журналистов России.

Фадеев родился в 1960 году в Ташкенте. Выпускник факультета управления и прикладной математики МФТИ. Был научным сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.

Работал заместителем директора экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 90-х занимал должности в журналах "Коммерсант-Weekly", "Эксперт" и газете "Известия". Позднее вел телепередачи на Первом канале.

В 2017-м стал членом Общественной палаты по президентской квоте, его также избрали секретарем Общественной палаты РФ.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика