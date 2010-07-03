Валерий Фадеев назначен председателем СПЧ

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Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и станет советником президента, сообщается на сайте совета.

Указом Владимира Путина Михаил Федотов отправлен с поста в отставку. Его уволили с госслужбы в связи с достижением возраста 70 лет.

Увольнение подтвердили в СПЧ 18 октября. В письме своим коллегам Федотов объяснил, что это не слухи.

Совет он возглавлял с 2010 года. По словам Федотова, он и дальше будет заниматься правозащитной деятельностью.

Глава государства также включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА Россия сегодня Кирилла Вышинского.

Федотов родился в 1949 годе в Москве. Окончил МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук.

Занимал пост заместителя министра печати и массовой информации РСФСР. Был гендиректором Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте РФ, министром печати и информации РФ, постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), секретарем Союза журналистов России.

Фадеев родился в 1960 году в Ташкенте. Выпускник факультета управления и прикладной математики МФТИ. Был научным сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.

Работал заместителем директора экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 90-х занимал должности в журналах "Коммерсант-Weekly", "Эксперт" и газете "Известия". Позднее вел телепередачи на Первом канале.

В 2017-м стал членом Общественной палаты по президентской квоте, его также избрали секретарем Общественной палаты РФ.