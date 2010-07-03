Глава СПЧ предложил отдавать пожилых бездомных в приемные семьи

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов предложил прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям. Об этом сообщает "Интерфакс".
Федотов напомнил, что семьи с приемными детьми растят и воспитывают их, а взамен "получают определенную компенсацию". "Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", – заявил глава СПЧ 14 марта на заседании, посвященном заботе о бездомных.
По словам Федотова, к приемным семьям порой возникают вопросы. "Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях", – пояснил он, добавив, что такой подход напоминает "откорм бычков", а не заботу о человеке. "И дети, и бездомные – не бычки. К ним надо относиться по-человечески", – подытожил председатель СПЧ.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин рассказал о планах создать в России специальные фонды, которые помогут обеспечить доступную среду для инвалидов на рабочих местах. Сперва проект протестируют в ряде регионов России, в том числе в Москве.
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