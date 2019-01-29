Фонды доступной среды на рабочих местах для инвалидов создадут в России

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Министерство труда и соцзащиты планирует создать специальные фонды, чтобы обеспечить доступную среду на рабочих местах для инвалидов. Экспериментальную модель опробуют в ряде регионов России, сообщил глава ведомства Максим Топилин на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По словам Топилина, в 2019 году Минтруд собирается "заняться вопросом регулирования занятости инвалидов и, таким образом, выйти на какую-то финишную прямую". "Есть поручение правительства, чтобы мы, возможно, сделали, как и по самозанятым, экспериментальные регионы", – цитирует министра Агентство "Москва".

Как пояснил Топилин, в ряде регионов министерство хочет внедрить новую модель трудоустройства инвалидов. Создать для них доступную среду на рабочих местах помогут специальные фонды поддержки, считают в Минтруде. "Этот опыт есть в Москве. Попытаемся законодательство к этому подготовить", – пообещал Топилин. Министр признался, что работа будет "достаточно сложной".

Ранее собщалось, что Минтруд планирует упростить процедуру установления инвалидности. По словам главы ведомства, режим электронного документооборота разгрузит системы и улучшит контроль. К тому же, считает Топилин, это позволит исключить самих инвалидов из процесса: им не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз.