Совет по правам человека подтвердил увольнение Михаила Федотова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) подтвердили информацию об отставке председателя совета Михаила Федотова. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на слова директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

В письме своим коллегам Федотов подтвердил, что сведения о его увольнении – это не слухи. "Он предложил встретиться и об этом поговорить. Он просто сейчас командировке и у него нет возможности про это много говорить", – подчеркнул Романов.

Информация о возможном уходе Федотова с поста председателя СПЧ появилась накануне. Предполагается, что в отставку он уйдет в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе. В сентябре ему исполнилось 70 лет, он возглавлял совет с 2010 года. Сам Федотов заявил, что и дальше будет заниматься правозащитной деятельностью.

В марте Михаил Федотов предложил прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям. Он напомнил, что семьи с приемными детьми растят и воспитывают их, а взамен "получают определенную компенсацию".

