Госпрограмма помощи бездомным может появиться в России

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) рекомендует правительству РФ разработать концепцию и госпрограмму по оказанию помощи бездомным. Об этом говорится в рекомендациях Совета по итогам специального заседания.
В марте СПЧ провел заседание, на котором затронул тему на тему: "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".
Эксперты отметили, что бездомность – это одна из наиболее насущных проблем, к которым следует обратить особое внимание, уточнив, что только комбинированные программы по уходу и помощи бездомным помогут быстрее им выбраться с улицы.
В Совете уверены, что госпрограмма должна включать дорожную карту и определенную концепцию по профилактике бездомности на федеральном, региональном, а также местном уровнях.
Кроме того, правозащитники призывают решить проблему регистрации бездомных, так как из-за отсутствия регистрации бездомные не получают должной медицинской помощи. СПЧ предлагает, чтобы люди без места жительства могли регистрироваться у работодателей и по месту пребывания в миграционных службах.
Они уточняют, что решению многих проблем станет создание медицинских пунктов для бездомных людей, в которых специалисты смогут оказать необходимую помощь всем нуждающимся и сделать это на бесплатной основе, без каких либо документов.
Сперва данный проект планируют протестировать в нескольких регионов России, в том числе в Москве, а после чего реализовать по всей стране.
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