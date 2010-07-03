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15:50

Госпрограмма помощи бездомным может появиться в России

общество

15:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) рекомендует правительству РФ разработать концепцию и госпрограмму по оказанию помощи бездомным. Об этом говорится в рекомендациях Совета по итогам специального заседания.

В марте СПЧ провел заседание, на котором затронул тему на тему: "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Эксперты отметили, что бездомность – это одна из наиболее насущных проблем, к которым следует обратить особое внимание, уточнив, что только комбинированные программы по уходу и помощи бездомным помогут быстрее им выбраться с улицы.

В Совете уверены, что госпрограмма должна включать дорожную карту и определенную концепцию по профилактике бездомности на федеральном, региональном, а также местном уровнях.

Кроме того, правозащитники призывают решить проблему регистрации бездомных, так как из-за отсутствия регистрации бездомные не получают должной медицинской помощи. СПЧ предлагает, чтобы люди без места жительства могли регистрироваться у работодателей и по месту пребывания в миграционных службах.

Они уточняют, что решению многих проблем станет создание медицинских пунктов для бездомных людей, в которых специалисты смогут оказать необходимую помощь всем нуждающимся и сделать это на бесплатной основе, без каких либо документов.

Сперва данный проект планируют протестировать в нескольких регионов России, в том числе в Москве, а после чего реализовать по всей стране.

общество

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