Вышинский рассказал о планах в СПЧ

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Журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека собирается заниматься правами российских журналистов на территории других государств

Он считает, что в этой области есть большие проблемы, передает РИА Новости. Речь идет, в частности, о запретах на визиты на Украину и проблемах российских изданий в странах Прибалтики. Вышинский объяснил, что отечественных журналистов "не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки".

"Голос России в этом деле может быть достаточно весом, особенно когда он исходит от такого органа, как Совет при президенте РФ", – подчеркнул он.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 28 августа журналиста освободили.

21 октября председателем СПЧ и советником президента стал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Михаил Федотов отправлен в отставку. Глава государства включил в СПЧ Вышинского и Фадеева.