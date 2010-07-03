Морщакова решила выйти из состава СПЧ

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Российский юрист и бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова решила уйти из Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает RT.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке главы СПЧ Михаила Федотова в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе. Сам Федотов заявил, что и дальше будет заниматься правозащитной деятельностью. Председателем Совета назначен член Общественной палаты Валерий Фадеев.

Глава государства также включил в СПЧ журналиста и исполнительного директора МИА Россия сегодня Кирилла Вышинского. Он займется вопросами, связанными с соблюдением прав российских журналистов за рубежом. Речь идет о запретах на визиты на Украину и проблемах российских изданий в странах Прибалтики.

