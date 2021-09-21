Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в вузе в Перми

21 сентября, 22:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в университете Перми, сообщается на сайте кабмина.
"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Гражданам, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести – 400 тысяч рублей, легкие травмы – 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших рекомендовано оказать правительству Пермского края.
Трагедия произошла утром 20 сентября. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу.
В результате произошедшего 6 человек погибли, более 20 пострадали.
Стрелявшим оказался один из студентов юрфака ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление, его ранили. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.
После того как молодой человек придет в себя, планируется провести психиатрическую экспертизу.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Стрелявший в пермском вузе открыл огонь по автомобилям еще до нападения на институт
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