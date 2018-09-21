Лавров назвал санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал новые санкции США очередным проявлением нечистоплотной конкуренции. Такое заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал во время пресс-конференции с боснийским коллегой Игорем Црнадаком в Сараеве.

"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции", – сказал он, передает РИА Новости.

Он также отметил, что Москве вновь убедилась, что долларовая система полностью себя дискредитировала.

Ранее в российском МИД новые санкции США против Москвы назвали "национальной забавой". В дипломатическом ведомстве подсчитали, что это "юбилейные санкции". Замглавы министерства Павел Рябков отметил, что дипломаты продолжают наблюдать, как Соединенные Штаты упражняются во введении очередных мер. По его мнению, американские черные списки все больше дублируют друг друга, каждые новые санкции показывают отсутствие результата от предыдущих. Павел Рябков предложил западным партнерам прекратить попусту суетиться, и напомнил о понятии глобальной стабильности, которую на Западе "бездумно раскачивают".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции США не стали новостью для Кремля, у властей было время, чтобы проанализировать риски, возникающие из-за введенных 20 сентября ограничений.

Песков заявил, что США таким образом пытаются вытеснить с рынка главного конкурента. Он охарактеризовал действия Вашингтона как "санкционную истерику", которая мешает трезво оценивать перспективы развития отношений с РФ.

20 сентября США расширили санкции против лиц и компаний, предположительно связанных с оборонным и разведывательным сектором РФ.

Также Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий соблюдение режима американских санкций в отношении России.