Кремль назвал действия США "санкционной истерикой"

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Санкции США не стали новостью для Кремля, у властей было время, чтобы проанализировать риски, возникающие из-за введенных 20 сентября ограничений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не новые санкции, они были анонсированы, американцы анонсировали их, потом анонсировали вторично. Было время проанализировать угрозы и минимизировать риски, которые несомненно возникают с этими действиями", – цитирует представителя Кремля РБК.

Песков заявил, что США таким образом пытаются вытеснить с рынка главного конкурента. Он охарактеризовал действия Вашингтона как "санкционную истерику", которая мешает трезво оценивать перспективы развития отношений с РФ.

При выборе ответных мер Москва будет придерживаться принципа взаимности, добавил пресс-секретарь президента. При этом шаги должны максимально соответствовать интересам России, уточнил он. Песков добавил, что США слишком часто прибегают к таким односторонним рестрикциям, чтобы отвечать на каждый выпад.

20 сентября США расширили санкции против лиц и компаний, предположительно связанных с оборонным и разведывательным сектором РФ.

Также Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий соблюдение режима американских санкций в отношении России.

В МИД РФ отметили, что введенные санкции стали уже 60-ми с 2011 года. При этом, по данным ведомства, черные списки, которые принимает Вашингтон, все больше дублируют друг друга.