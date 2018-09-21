В МИД назвали число введенных против России американских санкций

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве иностранных дел РФ назвали число введенных Вашингтоном антироссийских санкций. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что каждые новые санкции показывают отсутствие результата от предыдущих ограничительных мер против РФ.

"Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры, по счету уже 60-е с 2011 года", – цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, черные списки, которые принимает Вашингтон, все больше дублируют друг друга.

20 сентября США расширили санкции против лиц и компаний, предположительно связанных с оборонным и разведывательным сектором РФ.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий соблюдение режима американских санкций в отношении России.

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