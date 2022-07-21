Американцы избрали президентом "странного дедушку с деменцией" – Медведев

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что американцы избрали лидером своей страны Джо Байдена, и назвал его "странным дедушкой с деменцией", передает RT.
"Грехи Запада в том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей", – подчеркнул он.
Ранее Медведев составил перечень того, в чем обвиняют РФ. Политик перечислил по пунктам все, за что на самом деле Россия не несет ответственности. Так, он отметил, что вины России в том, что граждане Европы будут мерзнуть в своих домах зимой, нет.
Кроме того, по словам Медведева, РФ не виновата и в высокой инфляции и потерях компаниями Запада вложений в российскую экономику.
Экономическая ситуация в мире осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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