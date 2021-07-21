Мальчик, попросивший "не терять веру в Европу", получил подарки от Путина

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10-летний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину. В нем он попросил президента РФ "не терять веру в Европу", сообщается в Facebook российского МИД.

Ребенок отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России. Также, по его словам, они желают партнерства с РФ.

"По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", – рассказали в министерстве.

В ведомстве также поблагодарили Брандштеттера за письмо. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто заинтересован в совместной работе.

Ранее Путин подбодрил школьника, который не смог сдержать слез во время общения с президентом. Мальчик презентовал Путину свой конкурсный проект, однако запнулся, когда рассказал о поддержке своих родителей в процессе работы над ним.