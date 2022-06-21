Киев не предлагал возобновить переговоры после визита европейских лидеров – Песков

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Украина не пыталась предложить России возобновить переговоры после визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Песков сказал, что заявления о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной к концу августа является красноречивой демонстрацией переговорного процесса по-украински. Он добавил, что Украине такая стилистика не принесла ничего положительного.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

