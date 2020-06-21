Кадыров сообщил результаты своего теста на антитела к COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах своего тестирования на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Кадыров заверил, что его тест на антитела показал отрицательный результат.

"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", – подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что вместе с ним тестирование прошли участники сборной команды КВН Чеченской Республики. У четверых из них тест показал положительный результат.

"В самый сложный период пандемии коронавируса ребята не сидели без дела, а, отложив репетиции на будущее, были волонтерами, активно помогали уязвимой части населения", – отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал сроки смягчения ограничительных мер в Чечне. Сообщалось, что власти рассмотрят возможность послабления ограничений после 20 июня.