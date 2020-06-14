Кадыров назвал сроки смягчения ограничительных мер в Чечне

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Кадыров анонсировал смягчение ограничительных мер в Чечне. Об этом он написал в своем Telegram.

Глава Чечни напомнил, что в регионе сейчас действует второй этап снятия ограничительных мер.

"Мы решили, что после введения дополнительного коечного фонда, предположительно после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер", – написал Кадыров.

Он попросил граждан запастись терпением, а также беречь себя и родных. В Чечне остается 323 активных случая коронавируса, отметил глава региона.

"С 29 января выявлено 1464 случая заражения. Из них 1123 человека выздоровели и 18 скончались", – сообщил Кадыров.

Он добавил, что по решению властей в соседние регионы РФ будут отправлены средства индивидуальной защиты для помощи в борьбе с COVID-19.

Ранее Кадыров попросил задействованных в борьбе с COVID-19 работников отказаться от отпусков. Глава Чечни назвал сложившуюся с COVID-19 ситуацию "мобилизацией общества".